Elçin Poyrazlar: Türkiye, 31 Mart ile çoğulcu demokrasiden kopmadığını tüm dünyaya göstermiş oldu

Enflasyonun önlenemediği, ekonomik krizin artık mikro düzeyde can yaktığı bir dönemde, genel seçimler sonrası özeleştiri yaparak lider değişimine giden ana muhalefetin de hamleleriyle yerel seçimler tarihi bir sonuçla taçlanmış oldu.

Dünyada bir ihtimal, 2023 Mayıs’ta beklenen değişim rüzgârı, 31 Mart yerel seçimleriyle başlamış oldu. Erdoğan’ın yıkılmaz görünen iktidarına küresel sahnede bir gedik açıldı.

Şimdi dünyada en çok merak edilen konulardan birisi İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2028’de Erdoğan dönemini bitirecek bir siyasetçi olup olmadığı.

İstanbul’da Erdoğan cephesine karşı üç kez zafer kazanan İmamoğlu, sadece Türkiye’de değil, dışarıda da güçlü bir cumhurbaşkanı aday profili çiziyor.

“İmamoğlu, ana muhalefet içindeki didişmeleri bitirecek, Kürt seçmenin desteğini alabilecek, demokratik kurumlara saygılı ve icraat odaklı bir lider olabilecek mi” sorusu var.

En önemlisi Türkiye, 31 Mart ile çoğulcu demokrasiden kopmadığını tüm dünyaya göstermiş oldu.

Bu aynı zamanda değişen dünyada taşlar yerine otururken Türkiye’nin kendine yer açacak kudreti bulacağının da işareti.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı