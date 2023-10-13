Elçin Poyrazlar: İktidarın Hamas’a sempatisi

Ankara geleneksel olarak İsrail-Filistin sorununun BM kararları çerçevesinde çözülmesi pozisyonunu korumuş olsa da AKP iktidarının Hamas’a sempatiyle bakması İsrail için ciddi bir sorun teşkil ediyor.

Ankara’nın Hamas’ı bir terör örgütü olarak tanımlamaması, Hamas liderlerinin İstanbul’da ofisinin bulunması, hatta bazı iddialara göre Hamas liderlerine Türkiye vatandaşlığı verilmesi dünya kamuoyu gözünde Ankara’nın tarafsızlığına gölge düşürebilir.

Erdoğan, bu hafta ABD’nin İsrail’e destek vermek için bölgeye uçak gemisi göndermesini açık bir dille eleştirdiği konuşmasında ABD’nin bölgedeki varlığına dikkat çekerek “Suriye’de ABD üslerinin ne işi var?” demişti.

Filistin meselesi Türkiye iç kamuoyu için de oldukça hassas bir mesele.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı