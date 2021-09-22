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Yaramazlara biraz batar!

Elçin Poyrazlar: Bu ülkenin sahibi onlar ancak sığınacakları bir dam yok

Türkiye’de yoksullar çöpten beslenirken, insanlar yoksulluktan intihar ederken, evsiz ve işsiz kalanların sayısı her gün artarken…

Öte yandan kodamanlara mali teşvikler, şirketlere maddi destekler, dolandırıcılara vergi afları yağarken.. 


Bu yurdun gerçek sahiplerine banklarda uyumak reva görülüyor. 

Bu ülkede barınamayan milyonlarca gencin bu haktan mahrum olmasının suçu ne piyasa koşullarına, ne konut krizine, ne de küresel ekonomik sisteme atılabilir.

Milyonlarca gencin işsiz, yurtsuz, yoksul olmasının sorumlusu basiretsiz politikaların sahibi olan yöneticilerdir. 

Bu gençlerin evi bu ülke. 

Bu ülkenin sahibi de onlar. 

Ancak sığınacakları bir dam yok. 

Elçin Poyrazlar’ın yazısı

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