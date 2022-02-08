Elçin Poyrazlar: Bu değerlere mutlak iktidar hırsı için karşı çıkanlara ne diyelim?

Laiklik, yalnızca din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması değildir.

Laiklik, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, eşit yurttaşlık hakkı ve dini dogmalardan bağımsız çağdaş, uygar bir toplumsal yapının garantisidir.

Laiklik, devletin akıl ve bilimle yönetilmesiyle ilerici medeniyetler arasında yer alma hedefini taşır.

Laik toplumlarda din adamlarının ve belli bir zümrenin değil, hukukun üstünlüğü esastır.

Laiklik, kadın-erkek eşitliğinin, kadınların medeni yasalardan doğan haklarının korunması için hayatidir.

Laiklik, bireylerin temel insan haklarını, çoğunluğun baskın fikirlerine, inançlarına ve zorbalığına karşı korur.

Ve insanlığın yüzyıllar içinde kazandığı eşitlik, özgürlük ve adalet gibi evrensel haklarının sürdürülmesi için temel teşkil eder.

O halde siz söyleyin…

Tüm bu değerlere mutlak iktidar hırsı için karşı çıkanlara ne diyelim?

Elçin Poyrazlar’ın yazısı