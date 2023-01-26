Elçin Poyrazlar: Andrew Tate çok tehlikeli radikal bir akımın baş militanı

Sosyal medyada lüks arabalarla, silahlarla, purolar ve yarı çıplak genç kadınlarla birlikte poz vererek güya ‘yüksek erkek hayatının’ nasıl olması gerektiğini takipçileriyle paylaşan Tate, en radikal biçimiyle kadın düşmanlığı hareketinin liderlerinden biri. Tate kadınların evde oturması, yanında kocası yoksa dışarı çıkmaması, asla araba kullanmaması gerektiğini açıkça söyleyen biri.

Kadınların ‘erkeğin mülkü’ olduğunu ve onları önce kendisi ‘damgalamak’ için sadece 18-19 yaşlarındaki kadınlarla birlikte olduğunu söylüyor. Ancak Tate’in sosyal medyada doğrudan mesajlarla 18 yaş altındaki genç kızlara cinsel yaklaşımlarda bulunduğu da biliniyor. Andrew Tate sadece batıda değil, tüm dünyada genç insanları kadınlara karşı zehirlemesi ve suça teşvik etmesi açısından çok tehlikeli radikal bir akımın baş militanı.

Elçin Poyrazlar’ın yazısı