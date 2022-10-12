Elazığ’da kazanlar orcik için kaynıyor

Elazığ’da yöreye özgü, kışın vazgeçilmez lezzetleri arasından yer alan orciğin (cevizli sucuk) yapımı için kazanlar kaynamaya başladı.

Fotoğraflar: AA

Kentte tarihi Harput yöresinde bağ bozumu sezonunda başlayan orcik yapımı, hava şartları uygun olursa sonbaharın sonuna kadar sürüyor. Çeşit çeşit üzümün yetiştiği kentte üzüm suyuyla hazırlanan şıra, Harput’ta bulunan beyaz toprakla mayalandırılarak kazanda kaynatılıyor.

İpe dizilen cevizler bulamaca batırılıyor

Tortusu kevgirle alınan şıra süzülerek farklı bir kazanda tekrar kaynamaya bırakılıyor. Bu esnada başka bir kapta ayrılan bir miktar şıraya un katılmak suretiyle elde edilen ‘livinç’ adlı karışım, kazanda kaynayan şıranın içerisine yavaş yavaş dökülerek bulamaç kıvamına gelene kadar kaynatılıyor.

Elde edilen bulamaca, ipe dizilen ceviz içlerinin belirli aralıklarla 3-4 kez batırılması ve güneşte kurutulmasıyla hazırlan orcik için uzun çaba gerekiyor.

Dört yıl önce tescillenmesiyle artan talebi karşılamaya çalışan üreticiler, aile bireylerinin de katılımıyla el birliğiyle orcik yapımını sürdürüyor.

Talebe yetişemiyorlar

Erbildi köyünde orcik üreten Hıdır Gecekuşu, AA muhabirine, daha önce kışın tüketmek ve misafirlere ikram etmek için hazırladıkları lezzetin satışını da yapmaya başladıklarını ve talebin çok yüksek olduğunu anlattı: ”Gurbetçiler alıyor. Geçen sene 5 kilogram götüren seneye geldiğinde 25 kilogram götürüyor. Bu yüzden de talebe yetişemiyoruz. Geçen yıl 4 ton orcik yapmıştım, bu sene 5-6 ton hazırlamayı hedefliyorum çünkü bu sene talep daha çok.”

Elazığ’da “orcik” mesaisi başladı

Kardeşi Neşe Gecekuşu da aile büyüklerinden miras kalan orcik yapımını geleneksel yöntemlerle yıllardır sürdürdüklerini yapımının zor olduğunu ama geçim kaynakları olduğu için zevkle yaptıklarını anlattı. Tadanların lezzetini çok beğendiğini, ertesi yıl tekrar talepte bulunduğunu, bundan dolayı siparişe yetişemediklerini söyledi.