Playstation kumandasıyla döllenen embriyolardan ikiz bebek doğdu

İspanya’daki uzaktan kumandayla döllenen embriyolardan ikiz kız bebekler dünyaya geldi.

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Sperm hücrelerini yumurtaya enjekte eden bir robot geliştiren İspanya’daki Overture firması, iğnenin kontrolünü Playstation kumandasıyla sağladı.

Kumandayı yönlendiren makine mühendisliği öğrencisi Eduard Alba, MIT Technology Review dergisine işlem sırasında ‘Bunun sadece bir deney olduğunu kendine hatırlatarak sakin kalabildiğini’ söyledi.

Bundan 9 ay önce gerçekleşen işlemin sonucunda ‘bir robotun döllediği’ ilk bebekler geçen hafta dünyaya geldi.

Cihaz tüp bebek sürecini otomatikleştirme ve daha ucuz ve yaygın hale getirmeye yönelik bir adım olarak görülüyor.

Overture otomatik dölleme konusunda çalışan tek şirket olmasa da topladığı 37 milyon dolar fon ile öne çıkıyor. Yatırımcıları arasında Youtube’un eski CEO’su Susan Wojcicki de bulunuyor.