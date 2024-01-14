Ekvador’da, hapishanelerde çetelerin rehin tuttuğu gardiyanlar kurtarıldı

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da, 7 hapishanede çıkan isyan sonucu rehin alınan gardiyanların kurtarıldığı bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) (Temsili)

Devlet Başkanı Daniel Noboa, X’teki paylaşımında, 7 hapishanede rehin tutulan görevlilerin kurtarıldığını duyurdu.

Noboa, çetelerin elinde rehin olan gardiyanların ve emniyet mensuplarının kurtarılması için yoğun mesai harcadıklarını bildirmişti.

Organize suç örgütleri mensuplarınca 7 hapishanede 8 Ocak’ta isyan çıkarılmış ve 178 gardiyan rehin alınmıştı.

“Fito” lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun bu isyanlar esnasında cezaevlerinden firar ettiği değerlendiriliyor.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, “Fito” lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak’ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL kapsamında 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.

OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa’dan yardım isterken görülmüştü.

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