Eksper derneği başkanı, ikinci el araç pazarındaki ‘hileleri’ anlattı

Türkiye Sigorta Eksperleri Derneği (TÜSED) Başkanı Ahmet Nedim Erdem, ikinci el otomobil alacak tüketicilerin nasıl yanıltıldıklarını belirterek, buna karşı ne yapılması gerektiğini anlattı.

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TL’nin döviz karşısındaki hızlı değer kaybı otomobil fiyatlarına da yansıdı. Buna çip krizinin yarattığı tedarik sorunu da eklenince otomobil fiyatları uçtu. Vatandaşlar da çareyi ikinci el otomobil pazarına yönelmekte buldu. İkinci el otomobil alanlarsa yanlış yönlendirme nedeniyle ederinden daha fazla para ödeyebiliyor.

TÜSED Başkanı Erdem kaza geçmişi olan otomobilleri değerinden yüksek fiyata satmak için sıklıkla başvurulan hileleri anlattı. Erdem, en sık başvurulan yalanın ‘kaskodan para almak için sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut’ söylemi olduğunu söyledi.

‘Araç sahibinin isteğiyle bedel çıkarılmaz’

Erdem, bir kaza olduğunda aracın onarım için servise gönderildiğini hatırlatarak, sürecin nasıl işlediğini anlattı: “Servisteyken kaza nasıl olmuş, onarım maliyeti nedir, birçok hususu göz önünde bulundurarak bağımsız ve tarafsız sigorta eksperi tespit eder. Ekspere rağmen servis ya da araç sahibi isteklerine göre bir onarım bedeli çıkaramaz. Bu durum tüm sürece aykırı ve mümkün değil. Aslında çok küçük bir hasarı vardı fakat kaskodan para almak adına sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut söylemlerine karşı tüketicilerin dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz.”

‘Bu mümkün değil’

Erdem en sık başvurulan yalan beyanlardan diğerinin de ‘karşı tarafın hasar bedeli araca işlenmiş‘ söylemi olduğunu belirtti. Erdem bunun mümkün olmadığını anlattı: “Hangi araca kaza sonrası onarım için hangi işlem yapıldıysa, tekil olarak ayrı ayrı her bir aracın şasi numarasına işlenir. Mevzuat gereği hiçbir sigorta şirketi, karşı tarafın hasarını suçlu olunsa dahi aracın hasar bedeline ekleyemez. Karşı tarafın hasarı tramere yansıtılmış, sigorta şişirmesi hasar kaydı mevcut, hasar kaydı var ancak tutar yok gibi söylemler hiçbiri gerçekliği yansıtmamaktadır.”

‘Sistemden sorgulayın’

Erdem, tramer kayıtlarında bedelsiz hasarlarla karşılaşılabildiğini kaydederek, eksperlerin tam zamanlı veri aktardığını ama hukuki süreçler, sigorta şirketlerinin olası hatalı bildirimleri ve hatalı poliçe numaraları sebebiyle hasar kaydı tutarının plaka sorgulamalarında ortaya çıkmadığını anlattı.

Tüketicilerin bu gibi durumlarda ne yapacakları konusuna da değinen Erdem, “Böyle bir durumda tüketiciler, satın almayı düşündükleri aracın şasi numarası üzerinden sorgulamalı” dedi.