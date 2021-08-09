Ekşi Sözlük başlığına soruşturma

İstanbul başsavcılığı, Ekşi Sözlük’teki ‘halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor’ başlığıyla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılığın açıklamasında ‘başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğu kanaatine varıldığı‘ aktarıldı.

Bu paylaşımla ilgili şahıslar hakkında ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

AA’nın aktardığına göre soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı da kaydedildi.