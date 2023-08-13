Ekran bağımlısı olmamak için başladığı masa tenisinde milli sporcu oldu

Amasya’da ekran bağımlısı olmaması için masa tenisine başlayan 11 yaşındaki Beyazıt Berk Demir, 18-24 Eylül’de Gürcistan’da yapılacak WTT Youth Contender Batumi turnuvasında 11 ve 13 yaş altı kategorilerinde Türkiye’yi temsil edecek.

Babası Adnan Demir’in dört yaşında masa tenisi sporuna kaydettirdiği, özel bir okulda 6’ncı sınıf öğrencisi olan Beyazıt Berk, antrenörü Salih Arslan ile her gün yaklaşık üç saat antrenman yaparak yarışmalara hazırlandı.

Minikler Milli Takım seçmelerinde Türkiye 5’incisi, Minikler Türkiye Kupası müsabakalarında da Türkiye 7’ncisi olan Beyazıt Berk, 18-24 Eylül’de Gürcistan’da yapılacak WTT Youth Contender Batumi turnuvasında 11 ve 13 yaş altı kategorilerinde milli takım forması giyecek.