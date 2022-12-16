Ekonomist Ağaoğlu: Piyasalarda garip fiyatlamalar görülebilir

Ekonomist Ali Ağaoğlu, ABD ve Avrupa’daki Noel tatili nedeniyle likiditenin düşük olacağı süreçte oynaklığın artacağını ve ‘garip’ fiyatlamalar olabileceğini söyledi.

Fotoğraf: AA

Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalında Hakan Güldağ’la güncel gelişmeleri yorumlayan Ağaoğlu, ABD Merkez Bankası’nın kararı sonrası piyasalarda yaşanan dalgalanmayla ilgili şunları söyledi: ”Fed’in 2023 boyunca faizleri yüksek tutacağı beklentisi ile önümüzdeki günlerde altın-gümüş tarafında kazanımların geri verileceğini düşünüyorum. 1808’lerin üzerine çıkan altın 1776 şu anda, onun için kritik eşik 1788. 200 günlüğün altına inince zorlanacak. Gümüş de benzer bir şekilde şu anda 23,02 seviyelerinde. Gümüş çok hızlı gittiği için 200 günlükleri bayağı aşağıda.

‘Bunlar kalıcı olmayan fiyatlar’

Oraya kadar gelecek bir düzeltme beklemiyorum. En azından 22,60, 21,60 olarak iki önemli düzeltme seviyesi var. 21,60 altına da gümüşün çok fazla kayacağını düşünmüyorum. Özellikle Kuzey yarım kürede Noel ve yeni yıl tatilleri başlayacak ve likidite azalacak. Garip fiyatlamalar görebiliriz. Kalıcı olmayan garip fiyatlar bunlar, aşağı ya da yukarı da olabilir. Bu düzeltmelerden sonra yeni yılda her ikisini de daha şanslı görüyorum.”