Ekonomist Ağaoğlu: Daha kötü günler bizi bekliyor

Ekonomist Ali Ağaoğlu, kur korumalı mevduatta tüm yükün Merkez Bankası’na bindirilmesiyle ilgili ”Daha kötü günler bizi bekliyor” dedi.

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KKM’de kur farkı ödemeleri, Hazine ve Merkez Bankası tarafından yapılıyordu. Hazine, lira cinsi işlemlerde destek veriyordu.

İktidar, yeni torba yasayla KKM’de tüm yükü Merkez Bankası’na bağlamayı planlıyor. Böylelikle KKM’nin bütçeye yükünün sınırlanması hedefleniyor. Ama ekonomistler, tüm yükün MB’ye kalmasının enflasyonla sonuçlanabileceğini düşünüyor.

Ekonomi gazetesinin yayınında Hakan Güldağ’la gündemi değerlendiren Ali Ağaoğlu, KKM’de tüm yükün MB’ye bindirilmesiyle ilgili ”Şöyle diyeyim; bir iyi, bir de kötü haberim var. İyi haber, kötü günler geride kaldı. Kötü haber, daha kötü günler bizi bekliyor” dedi.

Ağaoğlu, ”Hepsini üst üste koyduğumuzda bu harcamaları devlet bir yerden bulur verir dersek yanılırız. Devlet ya vergiyle bunu toplayacak. Ya da borçlanarak karşılayacak” dedi.