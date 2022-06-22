Ek bütçe sunulmuşken: Hacettepe rektöründen ‘sınırlı kaynak’ uyarısı

ALTAN SANCAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Meclis’e ek bütçe teklifinin sunulduğu günlerde, Hacettepe Üniversitesi’nin iç yazışması gelecek yıllarda bütçe kesintilerinin işaretini verdi. Üniversite rektörü, birimlere gönderdiği yazıda Türkiye’nin bütçe kaynaklarının sınırlı olduğunu söyleyerek israftan kaçınmak için uyardı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan ek bütçe teklifi geçtiğimiz günlerde Meclis’e sunuldu. Ek bütçe kapsamında yıl sonuna kadar 880,5 milyar liralık (50,8 milyar dolar) daha para harcanması öngörülüyor.

Bütçenin yüzde 14’ü doğalgaz ve kömür ithalatçısı kamu iktisadi teşebbüsleri için kullanılacak. Teklife göre yeni eklenen giderlerin 16,8 milyar lirası personel giderleri, 86,7 milyar lirası mal ve hizmet alım giderleri, 89,4 milyar lirası faiz giderleri, 421 milyar lirası cari transferler, 74,1 milyar lirası sermaye giderleri, 13,6 milyar lirası sermaye transferleri, 140 milyar lirası borç verme giderleri ve 38,9 milyar lirası yedek ödenek için tahsis edilecek.

Bu yıl sonunda ise yeni bir bütçe de hazırlanarak 2023 yılı için kullanılacak. Henüz bütçenin hazırlık çalışmaları başlamadan, Hacettepe Üniversitesi’nin bir iç yazışması önümüzdeki bütçe yıllarında bazı alanlara kaynak ayrılmayacağının işaretini verdi.

Üniversite rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran’ın imzasıyla 7 Haziran’da Hacettepe Üniversitesi’nin birçok birimine gönderilen yazıda 2023-2025 dönemi bütçe hazırlık çalışmalarına ilişkin, bütçe hazırlık çalışmalarının zamanında bitirilebilmesi amacıyla, birimlerin bütçe fişlerini ve doldurulması gereken formları düzenlemesi istendi.

Rektör Güran’ın yazısında şu sözlerle uyarı yer aldı: “Ülkemiz bütçe kaynaklarının sınırlı olduğu göz önünde bulundurularak hizmet ödenekleri tespit edilirken gerçekçi bir tutum içinde olunması, hizmetin zorunlu kılmadığı faaliyetler için kaynak ayrılmaması ve böylece israftan kaçınılarak önem ve önceliği bulunmayan alanlara kaynak tahsis edilmemesi gerekmektedir.”

2023-2025 yılları bütçe tekliflerinin hazırlanmasında 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda bu yıllar için öngörülen tutarların ve 2025 yılında ise 2024 yılı için öngörülen tutarlar dikkate alınması istendi.