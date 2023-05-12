Einstein ve Hawking’i geride bıraktı: Yüzyılın en büyük dehalarından biri olmaya aday

Tarih boyunca yaşamış en zeki insanlardan olan Albert Einstein ve Stephen Hawking’den bile daha yüksek IQ’ya sahip olan 11 yaşındaki Adhara Pérez Sánchez, bilim insanları tarafından son yüzyılın en büyük dehalarından biri olmaya aday gösteriliyor.

Fotoğraflar: Instagram

Mexico City’nin düşük gelirli mahallesi Tláhau’da büyüyen Adhara Pérez Sánchez, otizmli olduğu için okulda sık sık zorbalığa maruz kaldı.

Ailesi, Adhara’nın, üç kez okul değiştirmesine neden olan ilgisiz öğretmenleri ve sınıf arkadaşlarının zorbalıklarına yıllarca katlandıktan sonra kendini izole etmeye başladığını söyledi: “Öğretmenler çok empati kuramıyordu, bana ‘bari ödevini bitirse’ diyorlardı. Kendini dışlamaya başladı, garip ve farklı hissediyordu. Sınıf arkadaşlarıyla oynamak istemiyordu. Bir süre okula gidiyor ve daha sonra gidemiyor, uyuyakalıyordu. Artık bir şeyler yapmak istemiyordu. Çok depresyondaydı, insanlar onunla dalga geçiyorlardı.”

Daily Mail‘in aktardığına göre kızlarının depresyonuna yardımcı olmak için onu terapiye götüren aileye, Sánchez’i üstün yetenekli çocuklar için bir okul olan Yeteneklere Dikkat Merkezi’ne (CEDAT) göndermeleri tavsiye edildi.

Burada IQ’sunun 162 olduğu doğrulandı. Bu, her ikisi de 160 IQ’ya sahip olan Albert Einstein ve dahi çocuğun hayranı olduğu Stephen Hawking’den bile daha yüksekti.

Doktoru, Sánchez için “Çok zekiydi, zihniyle ve bilgisayar aracılığıyla kendini gösteriyordu. Böylece İngiliz fizikçiye ve uzay araştırmalarına olan hayranlığı doğdu” ifadelerini kullandı.

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İlkokulu beş, ortaokul ve liseyi altı yaşında bitiren Sánchez, şu anda Meksika Uzay Ajansı ile birlikte çalışarak genç kızlar arasında uzay araştırmalarının teşvik edilmesine yardımcı oluyor

Bilim insanları tarafından son yüzyılın en büyük dehalarından biri olmaya aday olarak gösterilen 11 yaşındaki dahi çocuk, mühendislik alanında yüksek lisans yapıyor ve bir gün NASA’da astronot olmayı umuyor.