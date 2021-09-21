Ehliyet sınavında maskesinde kamera, kulağında ‘casus kulaklık’la yakalandı

Kırıkkale’de, yazılı ehliyet sınavında kopya çekmek için maskesinin içine kamera, kulağına da ‘casus kulaklık’ yerleştiren 30 yaşındaki S.A. ve ona yardım eden 40 yaşındaki H.K. gözaltına alındı.

Fotoğraflar: DHA

Motorlu Taşıtlar Sınavı’na giren S.A., şüpheli hareketleriyle sınav sorumlusunun dikkatini çekti. Sınav sorumlusu, S.A.’nın maskesini çıkarmasını istedi. Maskenin içinde kamera olduğunu gören görevli, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, S.A.’nın üzerinde arama yaparak taşınabilir Wi-Fi cihazı ve alıcı cihazı bulurken, kulağının içine de ‘casus kulaklık’ yerleştirdiğini tespit etti.

DHA’nın aktardığına göre S.A.’ya yardım eden ve olayın ortaya çıkmasıyla aracıyla kentten ayrılan H.K., Kırşehir’de gözaltına alındı. H.K.’nin aracındaki aramada da içinde SIM kart olan alıcı, kulak içi kulaklık pili, dört SIM kart muhafazası, cımbız, flash bellek ve cep telefonu bulundu.

H.K.’nin, sınava giren S.A.’nın maskesindeki kamerayla soruları görebildiği ve cevapları kulaklıkla bildirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.