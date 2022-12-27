Eğri Minare’deki ‘eğrilik araştırması’ tamamlandı: Efsaneyi ortadan kaldırdık

Aksaray’daki Anadolu Selçuklu eseri ‘Eğri Minare’de yapılan araştırma sonucunda, geçmişten gelen eğikliğin neden kaynaklandığı bulunmazken, eğilmenin de devam etmediği belirlendi.

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Aksaray kent merkezinde bulunan ve kırmızı tuğladan yapıldığı için ‘Kızıl Minare’ olarak da anılan sekiz asırlık Eğri Minare’yi yurt içi ve yurt dışından çok sayıda turist ziyaret ediyor. Minare, eğriliği dolayısıyla İtalya’daki dünyaca ünlü ‘Pisa Kulesi’ne benzetiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün, minarede ‘eğilmenin devam ettiği ve bir süre sonra yıkılabileceği’ varsayımları üzerine bir yıl önce başlattığı çalışmalar tamamlandı.

AA’nın aktardığına göre Konya Vakıflar Bölge Müdürü Nurullah Osmanlı, çalışmalarda eğilmenin devam etmediğinin belirlendiğini aktardı: “Eğri Minare’deki geçmişten gelen eğikliğin neden kaynaklandığını bilmiyoruz. Minare sağlam bir zeminde. Herhangi bir zemin güçlendirmesi yapmaya gerek yok. Yapacağımız güçlendirme sadece deprem sarsıntısında yıkılmaması için olacak. Eğri Minare’mizi olduğu gibi korumaya çalışacağız. Yapılan bu çalışmayla Eğri Minare’deki eğriliğin devam ettiği efsanesini ortadan kaldırdık.”