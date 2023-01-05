Isparta’da, bir eğlence mekanında dövülen genç evinde ölü bulundu.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre ihbar üzerine polis ekipleri, Anadolu Mahallesi’nde yaşayan 22 yaşındaki Hasan Tanrıkulu’nun evine gitti. Adrese giden polis ekiplerince ölü bulunan Tanrıkulu’nun cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna gönderildi. Buradaki otopsinin ardından Tanrıkulu’nun cenazesi, memleketi Afyonkarahisar’da toprağa verildi.

Araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tanrıkulu’nun gittiği bir eğlence mekanında dövüldüğünü saptadı. Tanrıkulu’nun dövüldükten sonra eğlence mekanından ayrıldığını ve evine geldiğini belirlendi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden kimliklerini tespit edilen zanlılar E.A.Y., M.Y., Y.C.B. ve A.Ş. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ş. ve Y.C.B. savcılık tarafından serbest bırakıldı. M.Y. ve E.A.Y. ise tutuklandı.