Eğitim-Sen’in açtığı dava sonuçlandı: Vakıf üniversitelerinde çalışanlar da üye olabilecek

Vakıf üniversitesi çalışanlarının Eğitim Sen’de örgütlenmesinin önündeki engeller kalktı.

Fotoğraf: Eğitim-Sen

Eğitim-Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi, TMMOB Makine Mühendisleri Odası’nda yaptığı açıklamayla İdare Mahkemesi’nin verdiği kararla vakıf üniversitelerinde örgütlenmelerinin önündeki engellerin kalktığını duyurdu.

‘Vakıf üniversitelerinde çalışanlar birçok zorlukla karşı karşıya’

Açıklamayı okuyan Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi Başkanı Beyzade Sayın, vakıf üniversitelerinin yükseköğretimin genel seviyesini aşağıya çeken kurumlar haline geldiğini belirterek şunları söyledi: “Sayıları mantar gibi arttığı halde ciddi bir denetim altında tutulmayan bu kurumların küçümsenmeyecek bir kısmının üniversite sıfatını hak edecek nitelikte olmadığı artık kamuoyunun malumudur. Vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim üyeleri psikolojik sınırları zorlayan mobbing uygulamalarından keyfi ve yasal olmayan düşük ücret politikalarına kadar birçok zorlukla karşı karşıyadır”.