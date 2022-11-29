Eğitim Sen’den kadın akademisyenin odasını basıp tehdit eden Prof. Bülent Arı’nın serbest bırakılmasına tepki

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Bülent Arı’nın, eski doktora öğrencisi olan ve şu an Kocaeli Üniversitesinde görev yapan Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasını basarak, “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diyerek tehdit ettiği iddia edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Prof. Arı, daha sonra serbest bırakıldı.

Eğitim-Sen, Arı’nın geçmişte Yükseköğretim Kurulu’nda (YÖK) denetleme kurulu üyesi olduğunu hatırlattı.

Fotoğraf: Twitter

DHA’nın haberine göre olay dün öğle saatlerinde Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi içerisinde bulunan Eğitim Fakültesinde meydana geldi. Ş.K.’nın ifadesine göre İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde görevli Prof. Dr. Bülent Arı’nın eski doktora öğrencisi olan ve şu anda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesinde görevli Ş.K. isimli kadın akademisyenin odasına gelerek “Benim olacaksın, benimle evleneceksin, yoksa seni işsiz bırakırım” diye tehdit etti.

Ş.K.’nın telefonuna da el koyan Arı, olay esnasında Bülent Arı, odada bulunan eşyalara da zarar verdi. Bu esnada içeri giren erkek arkadaşıyla tartışan Arı, “Benim kadınımı kimse benden alamaz” dedi.

Olayı duyanlar durumu üniversite güvenliği ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Bülent Arı’yı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Burada ifadesi alınan Arı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

‘Ben her zaman cahil halka güvendim’ demişti

Bülent Arı, geçmişte Sabahattin Zaim Üniversitesi rektör yardımcısı görevindeyken katıldığı bir canlı yayın programında “Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” demişti. Yoğun eleştirilere neden olan Arı, yıllardır görev yaptığı Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden istifa etmek zorunda kalmıştı. Arı’ya tepki gösteren isimlerden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da “Nasıl okumuş, nasıl profesör olmuş. Hani gerizekalı desem adama hakaret etmiş olurum. Gerizekalılığın da bir düzeyi var” demişti.

Eğitim-Sen’den rektörlüğe idari ve hukuki işlem çağrısı

Eğitim-Sen’in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

“Gün geçmiyor ki sokakta, evde, iş yerinde, üniversite koridorlarında bir kadın şiddete maruz bırakılmasın. Kadın düşmanı erkek egemen politikaların çürümüşlüğünden ziyadesiyle nasibini almış olan günümüzün üniversitelerinde de şiddet ve taciz kol gezmekte, kadınlar bu kurumlarda tehdit altında yaşam ve çalışma mücadelesi vermektedir. Daha önce de ‘Cehalet iyidir’ diyerek iktidarın isteklerine uygun, bilimden uzak bir toplumsal yaşama yönelik övgüler sunarak tepki çekmiş bu tepkiler sonucunda bir vakıf üniversitesinden ilişiği kesilmiş olan bu şahsın pervasızca bir kadına saldırısı münferit bir olay değil, üniversitelerde kadın öğrencilerine ve kadın çalışma arkadaşlarına taciz, baskı ve mobbing uygulayan eril zihniyetin sayısız örneğinden birisidir. ‘Benim olacaksın, seninle evleneceğiz. Yoksa seni işsiz bırakırım’ gibi tehdit ve şantajlar, üniversitelerde çok alışık olduğumuz erkek egemen iktidarcı zihniyetin ‘kendine duyduğu cezasızlık güveninin’ bir başka yansımasıdır.

2019’da Yükseköğretim Kurumları Toplumsal Cinsiyet Tutum Belgesi’ni kaldıran YÖK’ün, Bülent Arı’yı da 2016’da YÖK denetleme kurulu üyesi yaptığı unutulmamalıdır. Bülent Arı, YÖK ve kadına yönelik şiddeti teşvik edenler şunu iyi bilmelidir ki, artık hiçbir kadın yalnız ve çaresiz değildir. Tüm dünyada ve ülkemizde kadınlar canları pahasına verdikleri eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile erkek egemen anlayışı ve bu şahıs gibi taşıyıcılarını mutlaka tarihin çöplüğüne gönderecektir. Eğitim Sen olarak saldırıya uğrayan kadın arkadaşımız ile dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. 2016-2019 yılları arasında YÖK Denetleme Kurulu üyesi olan ve İstanbul Üniversitesi’nde görev yapan saldırgan Bülent Arı hakkında Yükseköğretim Kurulu’nu ve İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü gerekli idari ve hukuki işlemleri derhal başlatmaya çağırıyor ve sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.”