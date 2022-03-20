Ege Cansen: Türkiye’ye yön veren ‘iktisat düsturu’ bundan daha iyi anlatılamazdı Türkiye ekonomisi son 70 yıldır, dış borç sayesinde (veya dış borca rağmen) büyümüştür. Ama 70 yıldır enflasyonu kalıcı olarak düşürememiştir. Konu budur. Beni eleştiren dostlarımdan biri “Futbol kulüplerimiz de uzun yıllardır borç içindedir, ama yola devam ediyorlar” diyor. Yani madem ki; Türkiye 70 yıldır dış borçla yaşamıştır; bir 70 yıl daha dış borcunu büyüterek yoluna devam eder demeye getiriyor. Dış kreditörler, eski borçlarımızı döndürmek için bize yeniden borç vermeye mecburdur, diye ekliyor. Türkiye’ye yön veren “iktisat düsturu” bundan daha iyi anlatılamazdı. Zaten ben de “cari açıksız büyüme modeline” geçmeden “enflasyon kalıcı olarak indirilemez” tezini savunurken, karşı tezin ne kadar yaygın olduğunu söylemiştim. Ben, sadece enflasyonun niçin kalıcı olarak düşürülemediğini anlatmak istemiştim.
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