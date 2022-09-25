Ege Cansen: Türkiye’nin derdi döviz gideri kadar döviz geliri yaratamaması

Türkiye ekonomisinin derdi, döviz gideri kadar döviz geliri yaratamamasıdır. Bu Türkiye ekonomisinin kaderi değil, Türkiye’yi yönetenlerin (iktidarı ve muhalefet) tercihidir. Değişeceğine dair de hiçbir emare yoktur. Türkiye ekonomisi için “açık ve yakın” tehlike, kötü bir döviz krizidir. Hükümet bunu geciktirmek için “örtülü kambiyo kontrolü” rejimine geçmiştir. Görünen durum şudur: A) Harp bitmeden dünya ticareti canlanmayacaktır. B) Batı’da enflasyon dizginlenmeden döviz bollaşmayacaktır. C) Rusya’ya diz çökmeden ABD, AB’yi zora sokma pahasına Rusya üzerine uyguladığı iktisadi mali yaptırımları hafifletmeyecektir. D) Türkiye iki tarafı da idare ederek (II. Dünya Harbi’nde İsmet Paşa politikası) fırtınanın geçmesini bekleyecektir. E) Oyunu Çin bitirecektir

Ege Cansen’in yazısı