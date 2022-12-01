Ege Cansen: Türkiye dahil, her ülke kaybetmiştir

Amerika, uzunca bir süredir özellikle Almanya’nın ekonomik olarak Rusya ile dost olup “karşılıklı bağımlı” hale gelmesinden rahatsızdı. Almanya’nın eski başbakanlarından Gerhard Schröder’in Rus petrol şirketi Rosneft’in yönetim kurulu üyesi olduğunu hatırlayalım. Bu karşılıklı bağımlılık Baltık denizi altından geçen ve Rus doğalgazını kestirmeden Almanya’ya taşıyan Birinci Kuzey Akım’dan (Nord Stream) sonra İkinci Kuzey Akım boru hattının inşasıyla pekişecekti. Amerika buna karşı olduğunu söylüyor ve inşaatı durdurmak istiyordu. Nitekim Ukrayna savaşını ileri sürerek bu hattın yapımını durdurdu. Avrupa devletlerine patronluğunu kabul ettirdi. AB’ye savunma harcamalarını artırma zorunluluğu getirdi. Rusya’nın ekonomik gelişmesini yavaşlattı. Çin’i ve hatta Hindistan’ı dış ticarette partnerini seçmeye itekledi. Onları “ya Rusya ya da Batı (ABD artı AB)” tercihi ile karşı karşıya bıraktı. Şimdilik bu savaşın tek kazananı ABD’dir. Türkiye dâhil, her ülke kaybetmiştir.

Ege Cansen’in yazısı