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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Niçin inmedi enflasyon?

Faiz sebep, enflasyon sonuçtur, faiz inerse enflasyon da iner deniyordu. İşte gösterge faizi 500 baz puan indi; niçin inmedi enflasyon? Enflasyonun inmesi için faizlerin yükselmesi gerekir diyordun. İşte Hazine’nin borçlanma faizi 900, bankaların kredi faizi 1000 baz puan arttı. Niçin inmedi enflasyon Abbas? Sıkmayın kendinizi Abbas kardeşlerim. Cevabı ben vereyim: Çünkü “çift paralı” Türkiye’de enflasyon, faizin değil, döviz kurlarının değişmesiyle iner veya çıkar. Faizin enflasyonu etkilemesi, döviz kurları üzerinden olur. Yükselen faizler, ülkeye sıcak para çekebilirse, döviz arzı artar, arzı artan dövizin fiyatı düşer; fiyatı düşen veya duran döviz, enflasyonu dizginler. Tersi de doğrudur. Döviz fiyatı artarsa, enflasyon da artar.

Ege Cansen’in yazısı


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