Ege Cansen: MB ‘fiyat istikrarını sağlama’ görevini İstanbul’a gelince mi yerine getirecek

MB İstanbul’a taşınınca, herhalde çalışanlarının büyük kısmı da evlerini İstanbul’a nakledecektir. İstanbul’da geçim maliyeti, Ankara’dan yüksektir. Onların maaşlarını sırf bu sebeple artırmak veya en azından kira yardımı yapmak gerekebilir. Muhtemelen taşınmadan sonra kapsamlı bir lojman inşaatı veya bankadan alınacak eksi faizli krediyle banka mensuplarını konut edindirme projesi başlatılacaktır. Mal veya hizmet üreten bir işyerinin, yer değiştirmesi üretim ve nakliye giderleri düşecekse, taşınma rasyonel bir karardır. Ama merkez bankası gibi “enformasyon” üreten bir kurumun işyerini “dijitalleşme” veya “evden çalışma” çağında değiştirmek tam bir akıl tutulmasıdır. Yapılacak harcamanın tamamı israftır ve bu israf vergilerle karşılanacağı için “pahalılık” olarak halkın sırtına binecektir. Çok temel bir soru sormak istiyorum: Acaba MB, Ankara’da olduğu için mi başaramadığı “fiyat istikrarını sağlama” görevini İstanbul’a gelince yerine getirecektir.
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