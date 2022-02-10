Ege Cansen: Göreceğiz bakalım kriptocu mu yaman, bey mi yaman?

Benim en sevdiğim tanımla devlet, “halka hizmet gerekçesiyle, halk adına, halkın yarattığı katma değerden zorla pay alan silahlı bir örgüttür.” Bu pay almanın iki meşru yolu vardır. Biri vergi salmak, ikincisi para basmaktır. Herhangi bir “senyör”ün (beyin, sultanın, kralın, devletin) belli bir yörenin tek hakimi olduğunu gösteren en güçlü işaret, kendi adına “sikke (para)” bastırmak ve onu zorunlu “ödeme aracı” haline getirmektir. Onun için para basarak halkın yarattığı katma değere kısmen el koymaya “senyoraj/kılıç hakkı” denmiştir. Senyörler, senyorajı kimseyle paylaşmaz. Paylaşırsa, senyör/devlet olmaz. Diğer yandan kripto paracıların nihai amacı, senyorajı bölüşmektir. Göreceğiz bakalım kriptocu mu yaman, bey mi yaman?
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300 lira istenen montu nasıl 10 liraya yaptırdım?
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