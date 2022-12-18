Ege Cansen: Erkan bey, bıyık altından gülüyor gibi geldi

Manifestosunu deklare ettiği video kaydını izlerken, bana, sanki Erkan Bey, bıyık altından gülüyor gibi geldi. Kendi kendime; Erkan Baş herhalde Millet ve Cumhur ittifaklarının seçimi kazanmak için halka yaptıkları hayali vaatlerle kafa bulmak için bu uçuk konuşmayı yaptı dedim. Mesela az sayıda olsa da yalılarda veya ultra lüks dairelerde ayda 50 bin liraya (dolar mı desem acaba?) oturan “kiracılar” var. Öyleleri olduğu gibi, ücra bir semtte tek göz bir eve, ayda 2000 lira ödeyen “kiracılar” da var. Bay Baş’ın çıkaracağı KKK ile herkes oturduğu (kiracısı) olduğu evin sahibi olacağına göre, yüksek kira ödeyebilen yüksek gelirliler dört ayağının üstüne düşecek demektir. Üstelik 80 metrekare salonlu, ebeveyn banyolu, soyunma odalı, hizmetçi bölümlü o kocaman dairelerin, doğalgaz, elektrik ve su faturaları da garibanın kiralık evinin faturalarının belki de 10 katıdır. Onlar da bedava olacak! Revayı hak mı bu? Kiralık dükkan, AVM’de mağaza, kiralık işyeri, kiralık yazlık ev konularına hiç girmedim. Onu bunu bilmem ama şunu söyleyeyim, kiralık “taksi plakası” aracı kullanan şoförün olacak denirse, kan gövdeyi götürür vallahi.

Ege Cansen’in yazısı