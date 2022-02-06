Ege Cansen: Enflasyonun inmesine halk karar verecek

Nasıl enflasyonun patlamasına bir anlamda halk karar verdiyse, inmesine de yine halk karar verecektir. Bu kararını, parasını yatırırken ve başkalarına sattığı ürün veya hizmet fiyatını belirlerken ortaya koyacaktır. Çünkü enflasyon, son tahlilde bir “ücret-fiyat” sarmalıdır. Hükümetin tutarsızlıkları ve savurganlığı ile muhalefetin “beter olsun” temennileri, bireylerin “önce can, sonra canan” diyerek bencil davranmasına sebep olmaktadır.

Ege Cansen’in yazısı