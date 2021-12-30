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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: ‘Devir hızı’ tehlikeli şekilde ivmelendi

Ekonomimizin yapısal hastalığı “kur-faiz-enflasyon” sarmalına duçar olmasıdır. Son günlerde bu sarmalın “devir hızı” tehlikeli bir şekilde ivmelenmiştir. Bu hızlanmayı başlatan şey “faiz sebep, enflasyon neticedir” yanlışını doğru kabul ederek yola çıkılmış olmasıdır. Yoksa Türkiye ekonomisini “cari açık” vermeyen (dış borç/yükümlülük stokunu azalan diye okuyun) bir yapıya dönüştürme amacında bir yanlışlık yoktur. Dış borçsuz büyüme, dışa kapanma ve kendi kendine yeterli olmaya çalışıp, yoksullukta dengeye gelmek değildir. Ayrıca dış borç almak (sıcak para çekmek diye okuyun) ile “doğrudan yabancı yatırım” (FDI-Foreign Direct Investment) almak da aynı şey değildir. En çok doğrudan yatırım alan ülkeler, cari fazla veren veya cari açık vermekle birlikte ABD ve İngiltere gibi parası döviz olan ülkelerdir.

Ege Cansen’in yazısı


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