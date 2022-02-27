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Yaramazlara biraz batar!

Ege Cansen: Bir bakıma Rusya faka bastı

Ukrayna, Batı tarafından, askerî bağlamda yalnız bırakılmıştır. Bu, Ukrayna için bir düş kırıklığıdır ama hayırlıdır. Batı, askerî olarak Ukrayna’yı destekleseydi, ülkesi hepten perişan olurdu. Bu sıcak savaşı Rusya kazanacaktır. Ama bu hamle Rusya için satranç deyimiyle bir gambittir. Yani küçük taşı alırken büyük taşı kaybedecektir. Bir bakıma Rusya faka basmıştır.

Ege Cansen’in yazısı


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Nedir bu SWIFT? Batı’nın gücü Rusya’yı çıkarmaya neden yetmiyor?

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardından SWIFT yaptırımı yine Batılı ülkelerin en büyük çıkmazı. Britanya ve ABD’nin gönlü Rusya’nın 200’ü aşkın ülkedeki bankalar ve finans kurumlarının para transferi için kullandığı SWIFT sisteminin dışına itilmesinde. Rusya için en ağır ekonomik yaptırım anlamı taşıyan hamlenin önündeyse Almanya, İtalya ve Fransa gibi Avrupa’nın güçlü ekonomilerinin zarar görebileceği gerçeği var.