Ege Cansen: Bir bakıma Rusya faka bastı

Ukrayna, Batı tarafından, askerî bağlamda yalnız bırakılmıştır. Bu, Ukrayna için bir düş kırıklığıdır ama hayırlıdır. Batı, askerî olarak Ukrayna’yı destekleseydi, ülkesi hepten perişan olurdu. Bu sıcak savaşı Rusya kazanacaktır. Ama bu hamle Rusya için satranç deyimiyle bir gambittir. Yani küçük taşı alırken büyük taşı kaybedecektir. Bir bakıma Rusya faka basmıştır.

Ege Cansen’in yazısı