Ege Cansen: Altın ne tüketim ne de yatırım malıdır

Altından yapılan kuyumlar veya sikkeler tüketim malı değildir. Bunlar kullanılınca tükenmez. Yatırım malı da değildir. Çünkü aşınmaz ve eskimez. Yani altın amortismana tabi değildir. Dolayısıyla tüketim veya yatırım malı olmayan bir malın yani altının “cari işlemler” hesabında yeri yoktur. Parasal altın zaten girmemektedir. Yurt içinde kalan ithal altın, aynen vatandaşın yastık altında veya yurt dışında tuttuğu yabancı para gibi bir tür dövizdir. Altın ithalatından altın ihracatı düşüldükten sonra yurt içinde kalan altının dolar karşılığı, ilan edilen “Cari Açık” rakamından düşülürse “Ekonomik Cari Açık” rakamı bulunur. Bu düzeltme döviz ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Ama cari açığın sanıldığı gibi sadece “cari işlemlerden doğmadığını” herkes anlar. Bu da ekonomi politikası oluşturanların göz önünde tutması gereken önemli bir husustur.

Ege Cansen’in yazısı