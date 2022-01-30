Ege Cansen: AKP’nin iktisat politikasını, geçmiş dönemlerden ayıran ‘çok kötü’ bir farkı vardır

Türkiye ekonomisi, 1946’dan beri çok iyi yönetildi, ama maalesef AKP gelince işler kötüleşti gibi bir tespite katılmıyorum. Ne büyüme, ne gelir dağılımı, ne istihdam, ne enflasyon ne de TL’nin değer kaybı metrikleri böyle bir tezi desteklemiyor. Türkiye ekonomisinde işlerin nispeten iyi veya kötü gittiği yıllar olmuştur. Ancak AKP’nin iktisat politikasını, geçmiş dönemlerden ayıran “çok kötü” bir farkı vardır. AKP, ne pahasına olursa olsun yatırım yapmayı marifet sandığından, gereksiz dış borç alarak Türkiye’nin geleceğini ipotek altına sokmuştur. En az bunun kadar vahim diğer değişim de özelleştirme adı altında, gerek banka gerek sanayi sektöründe faaliyet gösteren kuruluşun yabancıların eline geçmiş olmasıdır

Ege Cansen’in yazısı