Ege Cansen: AKP, taze döviz bulmak için papazı tavlamak şartsa oruç bile bozabilir

Türkiye veya herhangi bir ülkede döviz bitmeden yani dış ödemelerde ülke acze düşmeden (default etmeden) ekonomi aniden durmaz. Sadece aniden durma değil, enflasyon da aniden yükselmez. Ben, AKP’nin bu gerçeğin bilincinde olduğunu sanıyorum. Bu yüzden AKP, taze döviz bulmak için papazı tavlamak şartsa “oruç bile bozabilir”. Muhalefet de döviz işini sağlama (IMF ile diye okuyun) bağlamadan iktidara gelmeye çalışmasın. Bağladı ise onu da şimdiden açıklasın. Sakın ha, MB faizini %14’ten, %75’e çıkarınca, Türkiye’ye oluk oluk sıcak döviz akacağını bu yolla döviz açığı meselesini çözeceklerini sanmasın. Bu çok naif bir düşüncedir.

Ege Cansen’in yazısı