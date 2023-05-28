Ege Cansen: 14 Mayıs’ta denizi geçtik, derede boğulmayalım

Bugün Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu var. Lütfen oyunuzu kullanınız. Muhalefet partileri, seçim güvenliği için her önlemi aldı. İktidar yanlılarının da olay çıkaracağını sanmıyorum. 14 Mayıs’ta denizi geçtik. Derede boğulmayalım. Kimse, seçim sonuçları halkın tercihini yansıtmıyor diyemez. Bu milletin yüzde şu kadarı aptaldır deyip kikirdemeyin. Bu, kendine bühtandır. Demokrasi için önce demokrat olun. Demokrasiyi yerleştirmek, ekonomiyi düzeltmekten çok daha zordur. Birleşmiş Milletler Örgütü’ne üye 200 devlet yani ülke var. Her ülkenin gelişmişlik düzeyi aynı değil. Biz, ortanın üstünde bir yerdeyiz. Yersiz ve mesnetsiz böbürlenme iktisadi ilerlemeye ne kadar engelse, 600 yıllık bir imparatorluğun varisiyken “biz adam olmayız” diyerek aşağılık kompleksine kapılmak da o kadar anlamsızdır. Unutmayın, bu haliyle Türkiye’miz, milyonlarca insanın sığındığı bir ümit ülkesidir.

Ege Cansen’in yazısı