Efsanevi fotoğrafçı Sebastiao Salgado hayatını kaybetti

Dünyanın en büyük belgesel fotoğrafçılarından biri kabul edilen Sebastião Salgado hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Sebastião Salgado / Facebook

81 yaşında hayata veda eden Brezilyalı Salgado, 55 yılda 130 ülkede fotoğrafladığı zorlukların, çatışmaların ve doğal güzelliklerin siyah-beyaz görüntüleriyle tanınıyordu.

Sanatçının fotoğrafladığı olaylar arasında 1984’te Afrika’nın Sahel bölgesindeki kıtlık, 1991’de Körfez Savaşı’nın sonunda yanan petrol sahaları ve 1994’teki Ruanda Soykırımı vardı.

Salgado en dikkat çekici fotoğraflardan bazılarınıysa kendi ülkesinde çekti.

Bunların arasında açık altın madenlerinde çalışan binlerce çaresiz insan ve Amazon’un yerli halkı da var.

Açık altın madeninde çalışan Amazon’un yerlileri, 1980.

Son büyük sergisi: Amazônia

Amazon’un yerli halkının yaşam boyu savunucusu olan Salgado, yağmur ormanına dağılmış kabilenin avcılıktan balıkçılığa, danslardan ritüellere kadar günlük yaşamını yedi yıl boyunca belgeledi.

Bu, 200’den fazla siyah-beyaz fotoğrafla 2021-2022 Londra Bilim Müzesi’nde ve Manchester Bilim ve Endüstri Müzesi’ndeki Amazônia sergisinde yer aldı.

Ünlü fotoğrafçı bir söyleşide şöyle konuşmuştu:

“Bazen kendime ‘Sebastião; gerçekten bütün bu yerlere giden sen miydin?’ diye soruyorum.

130 farklı ülkeyi yıllarca dolaşan, ormanların derinliklerine, petrol sahalarına, madenlere giren gerçekten ben miydim? Vay canına, bunu gerçekten ben yaptım.

Muhtemelen fotoğrafçılık tarihinde en çok eser yaratan fotoğrafçılardan biriyim.”

Rio Gregorio Yerli Bölgesi Acre Eyaleti Brezilya, 2016.

‘Bir fotoğrafçıdan çok daha fazlasıydı’

Salgado ve Lélia, Brezilya’daki babasının çiftliğini ‘üç milyondan fazla ağaç’ dikerek canlı bir yağmur ormanına dönüştürmüştü.

Enstitü, sanatçıyı şöyle andı:

“Sebastião, zamanımızın en büyük fotoğrafçılarından biri olmaktan çok daha fazlasıydı. Hayat arkadaşı Lélia Wanick Salgado’yla birlikte yıkımın olduğu yere umut ekti ve çevre restorasyonunun aynı zamanda insanlığa karşı derin bir sevgi eylemi olduğuna dair inancı hayata geçirdi.”

Sebastiao Salgado hakkında

1944 doğumlu Salgado, 1973’te ekonomi alanındaki kariyerini bırakarak fotoğrafçılığa başladı.

1994’te eşi Lélia Wanick Salgado’yla birlikte kendi şirketi Amazonas Images’ı kurmadan önce çeşitli fotoğraf ajansları için uluslararası görevlerde çalıştı.

2024’te Sony Dünya Fotoğrafçılık Ödülleri’nde ‘Fotoğrafçılığa Üstün Katkı Ödülü’ne layık görüldü.

Diğer ödülleri arasında ‘Asturias Prensi Ödülü’ ve ‘UNICEF İyi Niyet Elçisi’ olarak tanınması da var.