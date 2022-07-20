Edremit açıklarında tekne battı: İki kişi aranıyor

Balıkesir’in Edremit ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen ardından batan teknede kaybolan iki kişi için arama çalışması başlatıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Sinan Yeniçeri, Hasan Hüseyin Işıktaş ve Doğukan Onay, fiber tekneyle Altınkum sahilinden denize açılarak yüzer şamandıraya bağlı ‘Never Say Never’ isimli tekneye ulaştı.

Bir saat sonra sahile dönmek isteyen Yeniçeri, Işıktaş ile Onay’ın bulunduğu fiber tekne, motor arızası nedeniyle sürüklenmeye ve batmaya başladı.

Sinan Yeniçeri, sahildeki bir arkadaşını telefonla arayarak yardım istedi. ‘Vadi’ isimli özel tekneyle yardıma giden bir grup, Doğukan Onay’ı kurtardı, Yeniçeri ve Işıktaş’a ulaşamadı.

Bölgeye giden dört Sahil Güvenlik botu, bir helikopter, bir uçak, AFAD dalış timiyle Balıkesir Büyükşehir Belediyesi su altı ve su üstü kurtarma ekibi arama çalışması başlattı.