Edirne’de yeni böcek türü keşfedildi

Edirne’de, Gala Gölü Milli Parkı yakınlarında yeni bir böcek türü keşfedildi.

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Keşfedilen böcek türüne 2019’da ölen, dünyaca tanınan sürüngen uzmanı Prof. Dr. Bayram Göçmen’e ithafen ‘lathrobium gocmeni’ adı verildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksekokulu Bitki Koruma Programı öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan Anlaş’ın danışmanlığında yüksek lisans öğrencisi Enes Zafer Kacar, TÜBİTAK tarafından desteklenen tez projesi kapsamındaki araştırmasında paederinae alt familyasından 11 cinste 18 böcek türü kaydetti.

Anlaş ve Kacar, araştırmada buldukları türler üzerinde yaptıkları tanımlama ve şekillendirme neticesinde bir böcek türünün mevcut türlerden ayrıldığını gözlemledi. Bu türün kayıtlarda olmadığı belirlendi, keşfedilen böcek türüne ‘lathrobium gocmeni’ adı verildi.

Anlaş, AA muhabirine, 15 ay süren proje kapsamında Edirne’nin birçok noktasında arazi çalışması yaptıklarını, özverili araştırmalarının karşılığını almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek şöyle devam etti: “Bu türü Enez’de, Gala Gölü Milli Parkı yakınında bir çimenlik alanda tespit ettik. Muhtemelen dünyada sadece Gala Gölü Milli Parkı çevresinde yaşıyor. Bunun yararlı bir tür olduğunu düşünüyoruz. Tarımsal yararlı bir tür, avcı bir böcek. Orman ve tarım zararlılarıyla beslenen bir böcek olduğunu tahmin ediyoruz.”

Yeni böcek türüyle ilgili hazırlanan makalenin Trakya Üniversitesi’nin Journal of Natural Sciences dergisinde yayınlandığını belirten Anlaş, türe adı verilen Bayram Göçmen’i de anmayı ihmal etmedi:

“Bayram hocamız Ege Üniversitesi’nde görev yapıyordu ve sürüngenler üzerine çalışıyordu. Uluslararası bir bilim insanıydı ve Türkiye’de yeni bulduğu sürüngen türleri vardı. Ancak genç yaşta vefat etti. Onun adına ithafen onun soyadını koyarak böceği ‘lathrobium gocmeni’ ismini verdik.”