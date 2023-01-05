Eda Taşpınar hakkındaki soruşturma Ahmet Hakan’a ‘çok fazla’ geldi

Hürriyet Genel Yayın Yöntemeni Ahmet Hakan, bir mescitte çektirdiği fotoğraf nedeniyle Eda Taşpınar hakkında soruşturma açılmasını ‘çok fazla’ bularak, ‘Abdülhamid döneminde bile yapılmayan şeylerin yapıldığını’ söyledi.

Ahmet Hakan, Eda Taşpınar hakkındaki soruşturmayı ‘fazla’ buldu

Sultanahmet’teki eski cezaevinin mescit olarak kullanılan bölümünde çektirdiği fotoğrafı nedeniyle hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan soruşturma başlatılan Taşpınar, dün savcılığa giderek ifade vermişti.

Hakan bugünkü yazısında, Osman Hamdi Bey’in ‘Mihrap’ adlı ünlü eserini örnek göstererek Abdülhamid döneminde Osman Hamdi Bey’e yapılmayanın bugün Eda Taşpınar’a yapıldığını ifade etti:

“Osman Hamdi Bey bu resmi yaptığında devir Abdülhamid devri… Osman Hamdi Bey’e bu resim nedeniyle herhangi bir soruşturma açılmamış. Kadılar devreye girmemiş yani. Ama kınayan kınamıştır, mesele eden mesele etmiştir, tevil eden tevil etmiştir, savunan savunmuştur. İbadet edilen tarihi bir mescidi, Instagram fotoğraf stüdyosuna dönüştürmek, tabii ki büyük bir münasebetsizlik. Eda Taşpınar’ın yaptığı tabii ki kınanır. Anında soruşturma açmak, savcılığa çekmek, ifade almak falan. Bunlar çok fazla değil mi? Abdülhamid döneminde bile yapılmayan şeyleri yapmaya ne gerek var ki?”

Osman Hamdi Bey’in Mihrap eseri

Osman Hamdi Bey’in 1901 yılında yaptığı tabloda, başı açık bir kadın Kuran yazısıyla çevrelenmiş mihraba arkasını dönmüş olarak, büyük bir rahle üzerinde dimdik oturur vaziyette resmedilmiştir. Ayaklarının çevresinde de İslamiyet’in kutsal kitabı Kur-an’ı Kerim, Zerdüştlüğün kutsal kitabı Zend-Avesta ve Budizm’in kitabı Sakiya-Muni bulunur.