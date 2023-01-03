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Eda Taşpınar hakkında ‘camide fotoğraf’ soruşturması

Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camisi’nde fotoğraf çektiren sosyal medya fenomeni ve tasarımcı Eda Taşpınar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa’ tahrik suçundan soruşturma başlatıldı.

Eda Taşpınar

İstanbul başsavcılığı tarafından sosyal medyada Taşpınar’ın cami içerisinde çekilmiş fotoğraflarının paylaşımına ilişkin yapılan haberler nedeniyle TCK 216. maddesi kapsamında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen soruşturma başlatıldığı açıklandı.


Tepkilerin ardından fotoğrafını kaldırmıştı

Taşpınar, cami içerisinde objektif karşısına geçmiş ve fotoğrafını ‘Mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla Instagram hesabından paylaşmıştı. Taşpınar’ın paylaşımı, bazı sosyal medya kullanıcılarından tepki almıştı. Taşpınar, gelen tepkilerin ardından yayınladığı fotoğrafı kaldırmıştı.

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