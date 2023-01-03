Eda Taşpınar hakkında ‘camide fotoğraf’ soruşturması

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre enflasyon aralıkta yıllık yüzde 64,27 arttı. TÜİK verilerine göre, aralıkta aylık artış yüzde 1,18 oldu. Diğer yandan üretici fiyatları yıllık yüzde 97,72 artarken, bir önceki aya göre yüzde 0,24 azalma yaşandı. TÜİK kasımda yıllık enflasyonu yüzde 84,39 (ekimde yüzde 85,51) olarak açıklamıştı. Geçtiğimiz ay baz etkisi kendisini ilk defa hissettirmişti. […]