Eda Taşpınar ifade verdi: Fotoğrafları korktuğum için kaldırdım

Sultanahmet’teki eski cezaevinin mescit olarak kullanılan bölümünde çektirdiği fotoğrafı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ifadesinde oranın ibadethane olduğunu bilmediğini ve korktuğu için fotoğraflarını kaldırdığını söyledi.

Eda Taşpınar ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi (AA)

Sosyal medya hesabından paylaştığı, eski cezaevinin mescit olarak kullanılan bölümünde çektirdiği fotoğrafı nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Eda Taşpınar, ‘şüpheli’ sıfatıyla ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sonradan otele dönüştürülen eski Sultanahmet Cezaevi’nin mescit kısmında çektirdiği fotoğrafını ‘mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yayınlayan Taşpınar, hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında adliyeye geldi.

İstanbul başsavcılığı, sonradan otele dönüştürülen eski Sultanahmet Cezaevi’nin mescit kısmında çektirdiği fotoğrafını ‘mutlu yıllar sevgililerim’ notuyla Instagram hesabından yayımlayan sosyal medya fenomeni ve tasarımcı Taşpınar hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa’ tahrik suçundan soruşturma başlatmıştı.

AA’nın aktardığına göre Taşpınar bugün avukatlarıyla birlikte ifade vermek üzere Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Taşpınar ifadesinde, Instagram hesabında yayınlamak üzere çeşitli mekanlarda ve açık alanlarda fotoğraf çektirdiğini, söz konusu otelle de fotoğraf çektirmek için görüşerek anlaşma yaptığını söyledi.

Otele gitmeden önce nerede fotoğraf çektireceğine karar vermediğini belirten Taşpınar, oteli gezerken iki turistin fotoğraf çektirdiği alanı beğendiğini ve uygun olabileceğini düşündüğünü aktardı.

Çekim yaptığı yerin ibadethane olduğunu bilmediğini ve fotoğrafı çeken kişilerin de herhangi bir uyarıda bulunmadığını kaydeden Taşpınar, şu ifadeleri kullandı:

“Bu durum için gerçekten üzgünüm. Özür dilerim. Bu fotoğrafı Instagram hesabımda yayımlandıktan sonra hakkımda yapılan paylaşımları görmem üzerine, fotoğrafları da korktuğum için kaldırdım. Dini değerleri aşağılama gibi bir kastım yoktur. İnsanların dini duygu ve düşüncelerine saygı duyan biriyim. Böyle olmasını istemezdim.”

İşlemleri yaklaşık bir buçuk saat süren Taşpınar, ifadesinin ardından adliyeden ayrıldı.