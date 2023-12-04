Oyuncu Ecem Erkek sokak hayvanlarını merkeze alan konuşması nedeniyle ‘aktroller’in hedefinde.
Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Erkek, ödül konuşmasında, kısırlaştırılma çağrısı yaptı:
“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”
Erkek’in bu konuşması salonda alkış alırken, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler ve aktroller Erkek’i ‘konuşmasında Filistin’i anmadığı’ bahanesiyle Twitter’da hedef gösterdi.