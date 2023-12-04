Oyuncu Ecem Erkek sokak hayvanlarını merkeze alan konuşması nedeniyle ‘aktroller’in hedefinde.

Hürriyet gazetesinin düzenlediği Altın Kelebek yarışmasında ‘en iyi komedi dizisi kadın oyuncusu’ ödülünü alan Erkek, ödül konuşmasında, kısırlaştırılma çağrısı yaptı:

“Beni izleyemeyen ve izlese de hiçbir şey anlamayacak ama eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen köpeğim var benim. Şu anda arkadaşıma emanet, gözüm arkada değil. Çok şanslı ve mutlu bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı, mutlu olmayan bir sürü canımız var. Biz vicdanlı bir milletiz, merhamet duygusu yüksek bir milletiz. Onları hayattan koparmadan da onlarla sağlıklı bir ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Belediyelerde yapılacak, yapılması beklenen kısırlaştırma faaliyetinin bu sorunu çözeceğinden eminim. Çok teşekkür ederim.”

Erkek’in bu konuşması salonda alkış alırken, iktidara yakınlığıyla bilinen gazeteler ve aktroller Erkek’i ‘konuşmasında Filistin’i anmadığı’ bahanesiyle Twitter’da hedef gösterdi.

Gazze’de de köpekler ölüyor desek, ilgilerini çekebilir miyiz acaba?! pic.twitter.com/KX3wXwfXxE — Hilâl Kaplan (@hilal_kaplan) December 4, 2023

Dünya Filistinli çocuklar,

Bizim malum tayfa köpekler için ayakta.. pic.twitter.com/qrWiMQmn2b — Bekir Tiryakii 🇹🇷 (@BekirTiryakii) December 3, 2023

Sanatçı var , "sanatçı" var !



Tüm dünyada sanatçılar Gazze için dertlenirken, bizdeki "sanatçı"msışaronmgözünde Gazzelilerin köpek kadar değeri yok! pic.twitter.com/wcb4MoMmck — Misvak Caps (@misvakcaps) December 3, 2023

Soldaki İskoçya

Sağdaki Türkiye



İkisi de aynı gün pic.twitter.com/7cmzCBMI6e — Taha Hüseyin Karagöz (@thhsynkrgz) December 3, 2023

Ne anlatıyorsun sen ya? Köpeği varmış Loli gerçekten kafayı yersin.

Müslüman insanlara üzülmediğiniz için hayvan severliğinizden konuya girelim:

Gazze'de masum bebekler ile birlikte hayvanlar da katledildi. Loli kadar değerli değiller çünkü derdiniz hayvanlar değil. https://t.co/LHM5sNT7OC — Nisa Çaydan (@Nisanurcaydan) December 3, 2023

İsrail binlerce Gazzeli çocuk öldürürken Altın Kelebek'te ödül alan Ecem Erkek:



“Köpeğim çok şanslı ve mutlu. Köpeklerle sağlıklı ve ortak yaşamı sağlayabileceğimizi düşünüyorum.”



pic.twitter.com/YKvaRRvHOt — Furkan Bölükbaşı (@furkanbolukbasi) December 3, 2023

Altın Kelebek'te ödül alan oyuncu Ecem Erkek, Filistin'de binlerce kadın ve çocuk katledilirken köpeğine selam yolladı:



"Eve dönmemi sabırsızlıkla bekleyen bir köpeğim var; Loli. Çok şanslı bir köpek. Fakat sokaklarda onun kadar şanslı olmayan bir sürü canımız var." — Yeni Şafak (@yenisafak) December 4, 2023

Biri çocuk, biri yetişkin.



Altın Kelebek ödül töreninde ikisi de ödül alıp sahnede konuştu.



En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü alan Ada Erma, "Çocukların ölmediği bir dünyada bu ödülü almak isterdim." dedi.



Tiyatro Oyuncusu Ecem Erkek ise, Gazze'de İsrail tarafından bombalanan… pic.twitter.com/epu6zQiJHl — Cengiz AKSAN (@cengizaksan) December 4, 2023

https://twitter.com/Kusu__Ebabil/status/1731628303654543402?s=20