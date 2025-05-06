Ece Üner hakkında iki yıla kadar hapis istemi

‘Yargıyı aşağılamak’ ve ‘etkilemeye çalışmak’la suçlanan Halk TV ana haber sunucusu Ece Üner hakkında iki yıl hapis cezası istendi.

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Üner, gazeteci İsmail Saymaz’ın 15 Mart’ta yurt dışı çıkış yasağı olduğunu öğrendiğini ve pasaportuna el konduğunu duyurduğu paylaşımına “FETÖ artığı operasyon çocuklarının itibar suikastleri bıktırdı artık!” diye yazmıştı.

İstanbul başsavcılığı paylaşım nedeniyle Üner hakkında ‘yargıyı aşağılamak’ ve ‘etkilemeye çalışmak’ suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Halk Tv’nin aktardığına göre İstanbul başsavcılığınca açılan davada Üner hakkında iki yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Üner, 19’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.