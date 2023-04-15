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Yaramazlara biraz batar!

Ebru Kılıçoğlu: Aslan kral

Bir G.Saray var ki sahada, 12 kişi olsalar da çok fark etmeyecek. Sonradan oyuna girenler de dahil herkes yüzde 125 performans sergiliyor. Buna seyircinin ilk dakikadan itibaren itici güce dönüşen enerjisi de eklenince alınan sonuç sürpriz olmuyor. G.Saray, “Aslan Kral” lakabıyla liderlik koltuğunda gururla oturmaya devam ediyor.

Ebru Kılıçoğlu’nun yazısı


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