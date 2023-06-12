Ebebek’ten halka arz başvurusu

Ebebek Mağazacılık, hisselerinin Borsa İstanbul’da işlem görmesi için halka arz başvurusu yaptığını duyurdu.

Fotoğraf: Ebebek

2022’de dolar bazında dünyanın en büyük getiri sağlayan borsalarından olan Borsa İstanbul’da, halka arzlarda da rekor yaşanmıştı. Düzenlemeler sonrası halka arzlarda önceki senelerde olduğu gibi büyük kazançlar yok. Ancak şirketlerin halka arz hamleleri devam ediyor.

Ebebek de bu şirketlerden oldu. Ebebek’in halka arzında 24 milyon yeni hisse (halka arzın yüzde 60’ı) ile mevcut hissedarlara ait 16 milyon hissenin (halka arzın yüzde 40’ı) satışı planlanıyor. Ek talep gelmesi durumunda mevcut hissedarlar 8 milyon adet hisseyi halka arza konu edebilecek.

Şirket halka arz gelirini yurt içi ve yurt dışı mağaza ve online satış kanalları yatırımlarında, yenilenebilir enerji yatırımında ve işletme sermayesi finansmanında kullanacak.