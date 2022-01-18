E-ticarette ivme devam ediyor: 2021’de 400 milyar liralık işlem hacmi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD), 2021 yılının e-ticaret verilerini açıkladı.

Corona virüsü salgınının ‘itici gücü‘ devam ederken, 2021 yılında online alışveriş harcamaları geçen yıla göre büyüme ivmesini devam ettirerek ciro bazında 400 milyar TL’lik işlem hacmine ulaştı.

Ciro bazında 2019’da 190 milyar TL’lik rakam, 2020’de ise 250 milyar dolar olmuştu.

Sektörün 2022 yılı hedefiyse yüzde 40 büyümeyle 560 milyar TL’ye ulaşmak.

ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, salgınla iki yıl boyunca ciddi ivme yakalayan sektördeki büyüme ve yatırımların aynı şekilde devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Ekmekçi’nin değerlendirmeleri şöyle: “Pandemi dönemiyle zihinlerde oluşan tabular da ortadan kalktığı için e-ticaret yapan kuruluş sayısının önümüzdeki dönemde artacağını öngörüyoruz.

Bugün baktığımızda online bir stratejisi olmayan firma, perakendeci düşünemiyoruz.

Bu artış sürecinin yine tüketici taleplerine yönelik yapılacak yatırımlarla 2022’de 560 milyar TL’yi geçmesini öngörüyoruz.

2022’de aynı zamanda vergi indirimleri, devlet destekleri ve global platformların yatırımları ile e-ihracatın büyük bir ivme kazanacağını düşünüyoruz.”

ETİD Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, geçen hafta yaptığı bir açıklamada, Türkiye’de artık her 100 kişiden 40’ının e-ticaret üzerinden alışveriş yaptığını, bunun da büyük bölümünün mobil cihazlar vasıtasıyla yapıldığını bildirmişti. Çevikoğlu ayrıca e-ticarette hala en çok ihtiyaç duyulan ürünlerin gıda, teknolojik ürünler, giyim ve kozmetik olmaya devam ettiğini eklemişti.