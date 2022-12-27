DxOMark, 2022’nin ‘en iyi kameraya sahip’ telefonlarını listeledi: iPhone 14 Pro Max ilk üçe giremedi

Cihazları belirli standartlar altında test ederek kıyaslayan DxOMark, 2022 yılının en iyi kameraya sahip akıllı telefonlarını listeledi. ‘iPhone 14 Pro Max’ listede ilk üçe giremedi.

Bu yıl teknoloji dünyası için oldukça hareketli geçti. Sektörün önde gelen markaları, her biri yeni özelliklere sahip amiral gemisi telefonlarıyla kullanıcıların karşısına çıkarken, bazıları ‘kamera özellikleriyle’ teknolojiseverlerin ilgisini çekti.

Tarafsız bir kuruluş olarak lanse edilen ve birçok profesyonel kamera dışında akıllı telefonların da kameralarını test eden DxOmark, 2022’nin en iyi kamera performansına sahip akıllı telefonlarını listeledi.

Listede birinci sıraya ’50 MP + 13 MP + 12 MP’ şeklinde üçlü kamera kurulumuna sahip olan ‘Huawei Mate 50 Pro’ yerleşirken, bunu ’50 MP + 12 MP + 48 MP’ çözünürlük sunan üçlü kamera kurulumuyla ‘Google Pixel 7 Pro’ ile ’50 MP + 50 MP + 64 MP + 64 MP’ şeklinde dörtlü kamera kurulumu sunan ‘Honor Magic4 Ultimate’ takip etti.

Apple’ın ‘düşük ışık performası’ ile sunulan son modeli ‘iPhone 14 Pro Max’ ise listede dördüncü sırada yer aldı.

Listenin tamamı şu şekilde:

Huawei Mate 50 Pro: 149 puan (Türkiye’de satış fiyatı 33.999 TL)

Google Pixel 7 Pro: 147 puan (Türkiye’de satışı yok)

Honor Magic4 Ultimate: 147 puan (Türkiye’de satışı yok)

iPhone 14 Pro Max: 146 puan (Türkiye’de 128 GB satış fiyatı 43.999 TL)

iPhone 14 Pro: 146 puan (Türkiye’de 128 GB satış fiyatı 39.999 TL)

Google Pixel 7: 140 puan (Türkiye’de satışı yok)

Xiaomi 12S Ultra: 136 puan (Türkiye’de satışı yok)

Samsung Galaxy S22 Ultra: 135 puan (Türkiye’de satış fiyatı 40.499 TL)

iPhone 14 Plus: 133 puan (Türkiye’de 128 GB satış fiyatı 34.99 TL)

iPhone 14: 133 puan (Türkiye’de 128 GB satış fiyatı 30.99 TL)