‘Duruş bozuklukları birçok önemli hastalığı tetikliyor’ uyarısı

Medicana Bahçelievler Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Tuğba Erbilir Çelebi, duruş bozukluğunun birçok önemli hastalığı tetiklediğini, bunlar arasında kamburluk ve boyun düzleşmesi gibi rahatsızlıklar bulunduğunu bildirdi.

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Medicana’dan yapılan açıklamada günlük çalışma hayatındaki duruş bozukluklarının neden olduğu hastalıklara ilişkin görüşleri yer alan Çelebi, duruş bozukluğunun birçok önemli rahatsızlığı tetiklediğini anlattı.

İnsan omurgasının normal anatomisinin kafatasında başlayıp leğen kemiğine kadar uzandığını aktaran Çelebi, “Arkadan bakıldığında tamamen düz bir hat şeklinde, yandan bakıldığında ise bel ve boyun bölgesinde hafif çukurluğu yani ‘lordoz’ ve sırt bölgesinde ise hafif bir kamburluk ‘kifoz’ olmalıdır” dedi.

Duruş bozukluğunun neden olduğu kamburluğa ilişkin bilgi veren Çelebi, şu açıklamalarda bulundu: “Omurganın yandan bakıldığında olan normal eğriliğinin artmasıdır. Halk arasında kamburluk olarak tabir edilir. Ayakta rahat pozisyonda dururken çekilen röntgenlerde omurgamızın torakal yani sırt bölgesinde fizyolojik olarak doğal kabul edilen bir kifoz ölçüsü vardır. Bu sınır 20 ile 55 derece arasındadır. Bir insanın bu aralıkta kifozu yani kamburluğu olması normal sınırlarda kabul edilir.

Kifozda cerrahi tedavi uygulanabilmesi için kamburluk en az 75 derece ve üzeri olmalıdır. Kifoz daha çok 9-13 yaş aralığında büyüme çağındaki çocuklarda görülür. Kifoz belirtilerini ilk önce aileler çocuklarındaki dik duramama ve sırt bölümünde oluşan çıkıntıyla fark eder.”

‘Duruş bozukluğu kaynaklı kamburlukta çocuklar spor ve egzersiz yapmalı’

Uzm. Dr. Tuğba Erbilir Çelebi, kamburluğun türlerine ilişkin bilgi vererek, “Scheuermann kamburluğu (kifoz), omurganın sırt bölümündeki omurların arka bölümü daha fazla gelişerek omurların öne doğru kamalaşıp eğilmesine ve devamında hastada kamburluk oluşmasına neden olur. Kifoz genelde sırt bölümünde görülür ama bel ve sırt arasında da oluşabilir. Scheuermann kifozu yavaş ilerler ve hastada ilk zamanlarda ağrı oluşmayabilir” dedi.

Duruş bozukluklarına bağlı kifozlarda hastanın istediği takdirde uzun süre olmasa da dik durabildiğini kaydeden Çelebi, yapısal kifozlarda ise hastanın istese de omurgasını dik duruma getiremediğini bildirdi.

Çelebi’nin uyarısı şöyle: “Postuel kamburluk ise duruş bozukluğuna bağlı kamburluk olarak tanımlanır. Sportif alışkanlıklar kazanılarak, egzersizler yaparak omurga ve omurgadaki kaslar güçlendirilerek posturel kifozun önüne geçilebilir. Duruş bozukluğuna bağlı kamburluğu olan çocuklarda erken yaşlardan itibaren spor ve dik durma egzersizlerine yönlendirilerek kamburluğun önüne geçmek mümkün olabilir. Kesin tanı için röntgen ve bilgisayarlı tomografi ile kemikli yapılardaki eğriliğin derecesi ölçülüp, MR tetkikiyle de omurilik ve çevre yumuşak dokular değerlendirilir.”

‘Telefon ve tablet kullanımı boyun düzleşmesine düzleşmesi belirti vermeyebilir’

Çelebi, telefon ve tablet gibi teknolojik cihazların kullanımının da artmasıyla boyun düzleşmesinin sık görülür hale geldiğini kaydederek, şu bilgileri verdi: “Boyun düzleşmesi belirtileri her insanda aynı şekilde kendini göstermeyebilir. Boyundaki doğal kıvrımı kaybetmek, boyun ağrısı, baş ağrısı ve diğer sorunların olasılığını artırırken, servikal lordoz düzleşmesi olan herkes bu semptomları yaşamaz. Bazı hastalar ise hiçbir belirti vermez.

Bununla beraber bazı insanlar ağrı yaşamasa da, fiziksel aktiviteler yaparken zorlandıklarını fark etmeye başlayabilir. Boyun düzleşmesi teşhisi fiziki muayene ve görüntüleme yöntemleriyle yapılır. Tedavide boynun dinlendirilmesi ve uygun ergonomik pozisyonda çalışmak, fizik tedavi uygulamaları, gereğinde kas içi enjeksiyon ve özellikle tetik noktaların tedavisi ve tabi egzersizler olmazsa olmazdır.”