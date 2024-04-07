Dursun Özbek: Dünyaya rezil olduk

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Süper Kupa maçıyla ilgili “Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali” dedi.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde 11 Nisan’da Olympiakos’la oynanacak maç nedeniyle fikstürünün sıkışacağını belirterek Süper Kupa finalinin ertelenmesini istemişti.

Ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bu talebi reddetmişti. Fenerbahçe sonrasında TFF’ye iki talepli bir mektup göndermişti. Hem erteleme hem de maça yabancı hakemin atanması istenmişti. Fenerbahçe yönetimi bu talepler kabul edilmezse maça U19 takımıyla çıkacağını bildirmişti.

Fenerbahçe U19 takımıyla maça çıktı. Maçın 1’inci dakikasında Galatasaray, oyuncusu Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçti. Golün ardından Sarı-Lacivertliler sahadan çekildi. Maçın hakemi Volkan Bayarslan Fenerbahçe’nin çekildiğinden emin olduktan sonra maçı dördüncü dakikasında bitirdi.

Karşılaşmadan sonra basına konuşan Özbek, bunu beklemediklerini söyledi:

* Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Bu şekle getirmenin kime faydası oldu? Önümüzdeki günler, daha da gerginleşecek. Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım.

* Üzülerek söylüyorum, böyle bir durumu beklemiyorduk. Şanlıurfa’daki taraftarlara derbi izletmektense acayip saçma sapan şeyler yaşadık. Çok önemli bir kupa bu, 100’üncü yıl kupası. Bu derbiyi seyrettirmenin keyfi varken, hiç beklemediğimiz bir şeyle karşılaştık. Bu maçın geliri depremzedelere yardım olarak gidecekti. Bir taraf dolu, diğer taraf boş. Ben çok üzüldüm. Dünyaya rezil olduk.

* Galatasaray ve Fenerbahçe’nin misyonu bunların ötesinde. U19 takımındaki çocuklara yazık değil mi? Bu çocukları niye alet ediyorsunuz kendi amaçlarınıza? Tarihe kötü geçecek bir Süper Kupa finali. Bu şekle getirmenin kime faydası oldu? Önümüzdeki günler, daha da gerginleşecek. Ben bu gerginliğin bitmesi taraftarıyım. Ne onlara ne bize bu final yakışmadı. İnsanların bir sefer daha düşünmesini isterim. Hiç güzel olmadı. Ben protokole geldim. Fenerbahçe’den bir yönetici oraya gelmedi. Normalde oraya gelmeleri gerekiyordu. O kadar çok senaryo söylendi ki, böyle olmasını beklemiyorduk. İki üç gündür buradayım. Böyle sevgi görmedim. Urfalılar bizi bağrına bastı.