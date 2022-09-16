Dünyanın eski kalbi bulundu

Avustralyalı bilim insanları, 380 milyon yıllık bir balık fosilinde ‘iyi korunmuş’ kalp buldu. Bunun, ‘dünyanın en eski kalbi’ni bulduğunu açıkladı.

Fotoğraf: John Long

Curtin Universitesi’nde görevli Prof. Kate Trinajstic ve ekibinin bulduğu kalple ilgili makale ‘Science’ adlı bilim dergisinde yayımlandı.

Araştırma ekibi, tarih öncesi zırhlı balıkların ilki olan ve ‘Gogo’ olarak bilinen balığın neslinin tükendiğini belirtti. Bunların çene ve dişleri bulunan ilk balıklar olduğunu aktardı.

Trinajstic, ”Ben ve arkadaşlarım elimizde bir kalp olduğunu görünce inanmakta güçlük çektik. Çok heyecanlandık. Hayatımızın en büyük keşfiydi. Bu evrim sürecine de ışık tutuyor” dedi.

Fotoğraf: Palezoo

Bilim insanlarına göre Avustralya’nın batısındaki Kimberley’deki Gogo kaya formasyonunda bulunan fosilin bilim dünyası açısından en dikkat çekici yanının, kemiklerin yanı sıra mide, karaciğer gibi iç organlar ve kalbin yani yumuşak dokuların da günümüze kadar korunmuş olması.

Ekipte yer alan Flinders Üniversitesi’nden Prof John Long da, ”Bu kadar eskiden kalma bir hayvanda şimdiye kadar hiç yumuşak doku, organ görmemiştik” diyerek çalışmalarının önemine dikkat çekti.