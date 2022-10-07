Dünyanın en yaşlı köpeği öldü

Dünyanın en yaşlı köpeği Pebbles 22 yaşında öldü.

Fotoğraf: www.guinnessworldrecords.com

ABD’de Güney Carolina’da yaşayan toy fox terrier cinsi Pebbles’ın pazartesi günü doğal nedenlerden dolayı öldüğü açıklandı. Açıklamaya göre Pebbles, evinde sevdiklerinin yanında öldü.

Sahipleri Bobby ve Julie Gregory ona Instagram’dan şu sözlerle veda etti: ”Onunla birlikte yaşamak bir onur, çok güzel bir şeydi. Bir ev hayvanı değil ailenin üyesi olarak görüyorduk. Yıllardır hayatı paylaştığımız can dostumuzdu. Onu tanıyan ve sevmeyen bir tek kişi bile olmadı. Çok özleyeceğiz.”

28 Mart 2000’de Long Island’da dünyaya gelen Pebbles, Mayıs 2022’de Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.

Gregory çifti, Pebbles’ı 2000 yılında sahiplenmişti. Aslında büyük bir köpek istiyorlardı ancak 1,8 kiloluk Pebbles onları görünce havlayarak üzerlerine atladı ve ‘ilk görüşte aşk’ sonucunda çift onu seçti.

Julie Gregory, Pebbles’ın 32 yavrusu olduğunu, güneşlenmeyi, sıcak banyoyu ve country müzik dinlemeyi çok sevdiğini söyledi.